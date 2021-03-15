В Пермском крае оценили ситуацию с ростом безработицы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Пермьстата.
«Число официально зарегистрированных безработных в крае по итогам 2020 года выросло в 2,1 раза», — говорится в исследовании.
По данным статистики, к концу декабря 2020 года в регионе официально насчитывалось 35 тыс. безработных.
«Общая потребность в работниках, заявленная работодателями на конец декабря 2020 года, составила 16,7 тыс. человек. На 100 заявленных вакансий приходится 223 не занятых трудовой деятельностью», — сообщает Пермьстат.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане уровень регистрируемой безработицы составляет 1,72%.