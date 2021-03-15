Передвижная выставка «Поезд Победы» прибывает в Севастополь

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В Севастополь прибывает экспозиционный «Поезд Победы». Выставка будет доступна для посетителей в период с 17 по 19 марта.
Передвижная выставка «Поезд Победы» прибывает в Севастополь
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Уникальную выставку, расположенную в вагонах брендированного поезда, севастопольцы смогут посетить в течение трёх дней: 17, 18 и 19 марта. Посетителям выставки необходимо пройти обязательную регистрацию», — сообщает пресс-служба правительства города.

В каждом из вагонов поезда представлена иммерсивная инсталляция, посвящённая Великой Отечественной войне: от довоенного плацкарта до победного трофейного. Экспозиция включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы военного времени.

Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.

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