Число случаев бешенства животных сократилось на 77% в Подмосковье за год

Пресс-служба Минсельхозпрода Московской области передаёт, что число случаев бешенства животных в регионе сократилось на 77% по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Так, с января текущего года в регионе зарегистрировали семь случаев бешенства животных в трёх муниципалитетах — Луховицах, Раменском и Подольске. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 30 таких случаев в 13 округах.

«Выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных находится под постоянным контролем министерства», — подчеркнул и. о. главы ведомства Сергей Воскресенский.

Как ранее сообщало «Реальное время», Минсельхозпрод Татарстана сообщил о шести выявленных в республике очагах африканской чумы свиней среди диких кабанов.