На RT пройдёт стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы ДНР

С 15 по 19 марта на телеканале RT пройдёт стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В ходе стажировки участникам расскажут о работе информационной службы телеканала, международного новостного агентства Ruptly, об организации продюсерской работы, о проведении стримов как нового формата освещения срочных новостей.

Также журналистов познакомят с новыми моделями потребления контента и инструментами аналитики, методами продвижения контента на русском языке в социальных сетях, трендами производства специальных онлайн-проектов.

Кроме того, участники стажировки посетят студийный комплекс RT.

За последние десять лет уже более 900 человек приняли участие в бесплатных стажировках телеканала RT для сотрудников российских и зарубежных СМИ.