На RT пройдёт стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы ДНР
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В ходе стажировки участникам расскажут о работе информационной службы телеканала, международного новостного агентства Ruptly, об организации продюсерской работы, о проведении стримов как нового формата освещения срочных новостей.
Также журналистов познакомят с новыми моделями потребления контента и инструментами аналитики, методами продвижения контента на русском языке в социальных сетях, трендами производства специальных онлайн-проектов.
Кроме того, участники стажировки посетят студийный комплекс RT.
За последние десять лет уже более 900 человек приняли участие в бесплатных стажировках телеканала RT для сотрудников российских и зарубежных СМИ.