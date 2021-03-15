Автоэксперт рассказал, когда можно поменять зимнюю резину на летнюю

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Автоэксперт и ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин рассказал о погодных условиях, при которых можно будет сменить зимнюю резину на летнюю.
Автоэксперт рассказал, когда можно поменять зимнюю резину на летнюю
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

В беседе с «Москва 24» он отметил, что ближайшие две недели об этом рано думать.

«По теории и по практике, если среднесуточная температура равняется 7 °С, летние шины уже можно использовать. Сейчас пока, судя по градуснику, рановато — ближайшие неделю-две этого точно делать не стоит», — заявил Ракитин.

Он также напомнил об очередях в столичные шиномонтажки. Поэтому эксперт советует выбирать время для смены резины ранним утром или поздним вечером.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство транспорта смягчит требования к процедуре фотосъёмки транспортного средства в ходе техосмотра.

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