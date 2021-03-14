В Москве проводится проверка по факту падения ребёнка на скалодроме

По факту падения ребёнка на скалодроме на юго-востоке Москвы проводится проверка. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, «днём 14 марта 2021 года в батутном центре, расположенном по улице Смирновская в городе Москве, с высоты 3,5 метра скалодрома на маты упал 13-летний мальчик».

«Ребёнок осмотрен врачами скорой медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает, от госпитализации родители мальчика отказались», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка.