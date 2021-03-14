В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины от падения льда

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В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины от падения льда. Об этом сообщается на сайте CУ СК по Республике Карелия.
В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины от падения льда
  • РИА Новости

«14 марта 2021 года у одного из многоквартирных домов в городе Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Карелия проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как рассказали в СК, «установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лёд».

«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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