В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины от падения льда

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины от падения льда. Об этом сообщается на сайте CУ СК по Республике Карелия.

«14 марта 2021 года у одного из многоквартирных домов в городе Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Карелия проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как рассказали в СК, «установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лёд».

«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.