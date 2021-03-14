Минэнерго взяло на контроль восстановление электроснабжения в Иркутской области

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Иркутской области, где из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра со штормовыми порывами до 27 м/c происходили отключения в электрических сетях.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства. «Минэнерго России держит на особом контроле восстановление электроснабжения потребителей в Иркутской области, где из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра со штормовыми порывами до 27 м/с происходили отключения в электрических сетях 35—220 кВ и в распределительных сетях 6—10 кВ (ДЗО АО «ЕвроСибЭнерго» — ОАО «Иркутская электросетевая компания» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго»)», — говорится в сообщении. Отмечается, что восстановительные работы ведут 27 бригад (78 специалистов и 14 единиц техники).