Минэнерго взяло на контроль восстановление электроснабжения в Иркутской области
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Минэнерго России держит на особом контроле восстановление электроснабжения потребителей в Иркутской области, где из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра со штормовыми порывами до 27 м/с происходили отключения в электрических сетях 35—220 кВ и в распределительных сетях 6—10 кВ (ДЗО АО «ЕвроСибЭнерго» — ОАО «Иркутская электросетевая компания» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго»)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы ведут 27 бригад (78 специалистов и 14 единиц техники).