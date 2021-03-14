В сгоревшем в Самаре ТЦ выявили нарушения в технологии монтажа фасада

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В торгово-офисном центре «Скала» в Самаре, в котором 12 марта произошёл пожар, выявлены нарушения в технологии монтажа фасада, что привело к повышенной пожароопасности. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на межведомственную комиссию.
В сгоревшем в Самаре ТЦ выявили нарушения в технологии монтажа фасада
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

«Специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы. Кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности», —  цитирует одного из членов комиссии, руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина ТАСС.

По данным экспертов, при монтаже фасадной системы объекта произошла подмена материалов.

При этом использованные в торгово-офисном центре «Скала» фасадные материалы не применяются при строительстве торговых центров, для которых по технике безопасности требуется негорючий материал.

12 марта в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре произошёл пожар, людей эвакуировали, никто не пострадал.

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