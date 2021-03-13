В СК назвали причину задержания полицейского в Красноярске

Уголовное дело против начальника первого отдела полиции Красноярска возбуждено по факту получения взятки в крупном размере, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как отметили в ведомстве, также возбуждено дело в отношении жителя Красноярска по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве, совершённое в крупном размере»).

«По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей. В момент передачи денежных средств полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ», — приводит сообщение РИА Новости.

В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Красноярске подтвердили задержание начальника первого отдела полиции.