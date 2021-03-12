В Крыму проводят проверку по факту осквернения братских могил на месте бывшего концлагеря

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В Армянске проводят проверку по факту осквернения братских могил на месте бывшего концлагеря.
В Крыму проводят проверку по факту осквернения братских могил на месте бывшего концлагеря
  • © Следственный комитет РФ

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что были повреждены три бетонные плиты, разбиты именные таблички. Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 23-летний житель Московской области, находившийся в гостях у родственников. Он заявил, что сделал это, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что школьники погасили вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Санкт-Петербурге.

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