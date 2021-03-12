СК возбудил дело из-за пожара в жилом доме в Анапе

Следователи возбудили дело после возгорания в жилом доме в Анапе в отношении жильца, незаконно оборудовавшего в помещении сауну.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«В связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК России («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), в отношении одного из жильцов дома», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже дома обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. Также им было самостоятельно проведено электричество и другие коммуникации.

Как полагает ведомство, из-за самовольных действий данного лица стало возможным произошедшее возгорание, уничтожившее весь мансардный этаж.

Ранее власти Анапы ввели локальный режим ЧС из-за пожара в многоквартирном жилом доме.