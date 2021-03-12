Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы Карелии

Медвежьегорский районный суд удовлетворил ходатайство экс-главы Карелии и бывшего директора музея-заповедника «Кижи» Андрея Нелидова, осуждённого в 2018 году на восемь лет лишения свободы, об условно-досрочном освобождении.

«Удовлетворили его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Администрация исправительного учреждения поддерживала его в УДО», — цитирует представителя суда ТАСС.

В марте 2018 года экс-главу Карелии приговорили к восьми годам колонии за взяточничество.

Нелидов, руководивший Карелией с 2010 по 2012 год, в 2013 году был назначен директором музея-заповедника «Кижи». В сентябре 2015 года он был арестован по делу о взятке.

По данным следствия, в период с 10 июня по 23 сентября 2015 года Нелидов получал взятки от предпринимателей за право торговать на территории музея-заповедника. Общая сумма взяток составила свыше 4,6 млн рублей.