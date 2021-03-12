Песков прокомментировал вероятный формат послания Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятный формат послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Песков прокомментировал вероятный формат послания Федеральному собранию
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как напомнил представитель Кремля, «никаких дат пока не определено».

Отвечая на вопрос, пройдёт ли послание в очном формате, Песков сказал, что пока не может конкретизировать, «как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться».

«Всё будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — добавил он.

11 марта президент сообщил о начале подготовки ежегодного послания Федеральному собранию.

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