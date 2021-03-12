В результате пожара в здании НИИ в Екатеринбурге погиб мужчина

В здании Центрального научно-исследовательского института металлургии и материалов (НИИ ЦНИИМ) в Екатеринбурге произошёл пожар.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Из здания были эвакуированы около 200 человек. Для координации действий сил и средств развёрнут оперативный штаб.

Со своей стороны, пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых уточнил, что возгорание произошло в офисе компании «Гамма».

«В нём работал мужчина, тело которого нашли на улице. Сотрудники полиции уже установили его личность — это гражданин Бондин 1958 года рождения», — сказал он.

По его словам, полицейские и спасатели отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и замыкание электропроводки.

«По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное процессуальное решение», — добавил Горелых.

Ранее сообщалось, что власти Анапы ввели локальный режим ЧС из-за пожара в многоквартирном жилом доме.