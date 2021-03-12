В Адыгее рассказали о планах по развитию региона

Руководство Адыгеи и члены Совета Федерации обсудили планы по развитию региона в рамках выездного заседания комитета СФ.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, планируется привлекать инвестиции, организовывать внутренний туризм, развивать промышленность, сельское хозяйство, строить больше жилья, создавать современную социальную инфраструктуру в здравоохранении, образовании и культуре.

Со своей стороны, министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен сообщил, что в 2020 году в регионе выполнялось 25 программных мероприятий. В 2021-м по индивидуальной программе собираются закончить реконструкцию трассы Даховская — плато Лагонаки, газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском, отремонтировать спортивную школу по вольной борьбе и Пушкинский народный дом.

Также начнётся работа над промышленной зоной в Тахтамукайском районе.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».