Один человек погиб в результате пожара в Москве

Один человек погиб в результате возгорания в квартире на юге Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире, расположенной на 11-м этаже 12-этажного жилого дома по адресу улица Ереванская, дом 24, корпус 1.

По данным ведомства, восемь человек были спасены. К настоящему моменту пожар уже потушен.

Представитель ведомства отметил, что площадь пожара выясняется.

Ранее в Москве произошёл пожар в здании бывшего кинотеатра «Ленинград».