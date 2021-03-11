Один человек погиб в результате пожара в Москве

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Один человек погиб в результате возгорания в квартире на юге Москвы.
Один человек погиб в результате пожара в Москве
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире, расположенной на 11-м этаже 12-этажного жилого дома по адресу улица Ереванская, дом 24, корпус 1.

По данным ведомства, восемь человек были спасены. К настоящему моменту пожар уже потушен.

Представитель ведомства отметил, что площадь пожара выясняется.

Ранее в Москве произошёл пожар в здании бывшего кинотеатра «Ленинград».

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