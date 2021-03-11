Один человек погиб в результате пожара в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире, расположенной на 11-м этаже 12-этажного жилого дома по адресу улица Ереванская, дом 24, корпус 1.
По данным ведомства, восемь человек были спасены. К настоящему моменту пожар уже потушен.
Представитель ведомства отметил, что площадь пожара выясняется.
Ранее в Москве произошёл пожар в здании бывшего кинотеатра «Ленинград».