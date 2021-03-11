Эксперт рассказал о самых популярных цветах автомобилей в России
- Reuters
«По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — чёрные и серебристые. Чёрный оттеняет, на нём не видно различных геометрических особенностей автомобиля, он скрывает рельефность машины», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.
По его словам, чёрный автомобиль нужно чаще мыть, поскольку на нём хорошо видна грязь.
«Синий и красный цвета удачно подчёркивают рельефность машины. Грязь хуже всего видна на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-чёрная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть», — добавил он.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.