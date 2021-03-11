Парады Победы пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Парады Победы с участием современной техники и машин военных времён пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске 9 мая 2021 года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Южный военный округ.

Вечером, в 22:00 мск, в обоих городах состоятся праздничные салюты. Будет произведено 30 залпов из гаубиц Д-30, фейерверочных установок «Радуга», а также пушек ЗиС-3, созданных в годы войны.

Ранее ОТР сообщало, что в Московской области состоялась реконструкция одного из эпизодов сражений Великой Отечественной войны — Корсунь-Шевченковской операции конца 1943-го — начала 1944 года.