В Башкирии спецтехника расчищает путь к населённым пунктам после метели

В Башкирии к населённым пунктам Зилаирского, Фёдоровского и Хайбуллинского районов отправили спецтехнику для расчистки снега после сильной метели, прошедшей в регионе 10 марта.

Об этом пишет сайт mkset.ru.

Как сообщили в МЧС Башкирии, в данных населённых пунктах проживают более 6,5 тыс. человек, из них 615 детей.

Так, на территорию Зилаирского района, где находятся 20 населённых пунктов, направили восемь спецмашин. На территорию Фёдоровского района — 14 единиц техники. Больше всего населённых пунктов в Хайбуллинском районе — 25. Там работают 13 единиц техники.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в феврале военнослужащие Черноморского флота оказывали помощь населению в ликвидации последствий снегопада на Крымском полуострове и эвакуировали автотранспорт с помощью спецтехники.