В Калининграде прошло совещание по вопросам цифровой трансформации министерств

В Калининградской области министерства включились в работу по цифровой трансформации. Совещание по этой теме состоялось в Калининграде 10 марта под руководством заместителя председателя правительства области Натальи Сибиревой.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Собравшиеся ознакомились с методологическими подходами к цифровой трансформации региона, рассмотрели модель компетенций команды цифровой трансформации, методы оценки «цифровой зрелости» и подходы к выстраиванию стратегий для различных отраслей.

«Мы должны сейчас определить точку отсчёта для цифровой трансформации региона, исследовать «цифровую зрелость» каждой отрасли и каждого специалиста. Именно от этого мы оттолкнёмся в разработке стратегии цифровой трансформации Калининградской области», — подчеркнула Сибирева.

Прогнозируется, что к 2030 году суммарный показатель «цифровой зрелости» региона должен достигнуть 100% по всем показателям и во всех отраслях.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.