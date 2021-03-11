В Москве рассказали о сервисах для пассажиров метро

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Власти Москвы рассказали о сервисах для пассажиров метро.
В Москве рассказали о сервисах для пассажиров метро
  • © М. Денисова / Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как напомнил мэр Сергей Собянин, работа по внедрению сервисов для пассажиров началась в 2011 году. В качестве примера он привёл карту «Тройка», автоматы по продаже билетов и карт. За восемь лет продано 36 млн карт, более 90% поездок осуществляется с использованием «Тройки».

Уровень шума в новых поездах снизился на 15% по сравнению с «номерными» вагонами, заявил Собянин. Также усовершенствована система навигации.

Среди других нововведений — терминалы для выдачи сим-карт, стойки «Живое общение», информационные экраны.

По словам мэра, работа по внедрению сервисов будет продолжена.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена установят самый длинный эскалатор. Его протяжённость составит 130 метров.

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