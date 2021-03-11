В Подмосковье госпитализирован выпавший с пятого этажа ребёнок

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В подмосковных Люберцах трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил. Ребёнок госпитализирован. Организована доследственная проверка.
В Подмосковье госпитализирован выпавший с пятого этажа ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СК по Московской области.

«10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение, что в городскую больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставлен трёхлетний мальчик, обнаруженный под окнами многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик находился под присмотром мамы. Он забрался на подоконник и открыл окно, когда женщина покинула квартиру, чтобы выбросить мусор. Из-за неосторожности он выпал на улицу с высоты пятого этажа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Петербурге в январе с четвёртого этажа школы выпал ученик.

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