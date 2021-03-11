В Ростовской области 1,3 млрд рублей направили на повышение безопасности

В правительстве Ростовской области сообщили, что в 2020 году на повышение безопасности в регионе было направлено 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В частности, в области построили три новые пожарные части в Зерноградском, Мясниковском и Тарасовском районах и закупили для них оборудование.

В Белокалитвинском районе оборудовали причал для маломерных судов. В станице Старочеркасской подготовили участок для передислокации Аксайского поисково-спасательного подразделения.

Помимо этого, к концу 2020 года во всех муниципалитетах области внедрили систему «Безопасный город».

Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.