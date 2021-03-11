В Петербурге проведут 17 международных спортивных турниров в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В перечень вошли: Международный командный юношеский турнир по самбо «Победа», финальный турнир чемпионата Европы по футболу — 2020, международные соревнования по триатлону, первенство Европы по велоспорту-треку, Международный юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина и другие.
Среди всероссийских и региональных спортивных мероприятий — XXXI традиционный легкоатлетический марафон «Белые ночи», традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти А.С. Рахлина.
Также в список вошли массовые физкультурные мероприятия, в частности Всероссийский день бега «Кросс нации», всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Петербурге состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021».