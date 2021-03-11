Источник: в Москве мужчина признался в двойном убийстве спустя 20 лет

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В Москве 47-летний уроженец Южной Осетии написал явку с повинной. Он признался, что в 2000 году застрелил двух человек, в том числе свою мать.
Источник: в Москве мужчина признался в двойном убийстве спустя 20 лет
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сайту Life.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Как заявили в УМВД России по Южной Осетии, в ближайшее время будут организованы мероприятия по экстрадиции подозреваемого в республику для привлечения его к уголовной ответственности.

Остаётся неизвестным, что заставило его сознаться в преступлении.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Курганской области следователи раскрыли убийство, совершённое в 2001 году.

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