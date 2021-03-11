Источник: в Москве мужчина признался в двойном убийстве спустя 20 лет
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Об этом сайту Life.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Как заявили в УМВД России по Южной Осетии, в ближайшее время будут организованы мероприятия по экстрадиции подозреваемого в республику для привлечения его к уголовной ответственности.
Остаётся неизвестным, что заставило его сознаться в преступлении.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Курганской области следователи раскрыли убийство, совершённое в 2001 году.