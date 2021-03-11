В Петербурге третью линию метро открыли для пассажиров после ЧП

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Третью линию метро Санкт-Петербурга снова открыли для пассажиров. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».
В Петербурге третью линию метро открыли для пассажиров после ЧП
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«В 09:34 все станции линии 3 работают в обычном режиме, движение по линии 3 осуществляется в полном объёме», — сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщает ТАСС, в пресс-службе городского метрополитена заявляли, что утром 11 марта на станции метро «Маяковская» произошло задымление.

Отмечается, что с 08:59 движение от станции метро «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского — 1» было остановлено, станции зелёной ветки были закрыты для входа пассажиров.

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