В Петербурге третью линию метро открыли для пассажиров после ЧП

Третью линию метро Санкт-Петербурга снова открыли для пассажиров. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

«В 09:34 все станции линии 3 работают в обычном режиме, движение по линии 3 осуществляется в полном объёме», — сообщили в ведомстве.

Ранее, как сообщает ТАСС, в пресс-службе городского метрополитена заявляли, что утром 11 марта на станции метро «Маяковская» произошло задымление.

Отмечается, что с 08:59 движение от станции метро «Василеостровская» до станции «Площадь Александра Невского — 1» было остановлено, станции зелёной ветки были закрыты для входа пассажиров.