В Москве пройдут соревнования по робототехнике для детей

Короткая ссылка
В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» 13 и 14 марта впервые пройдут соревнования по робототехнике First Lego League для школьников Москвы и Московской области.
В Москве пройдут соревнования по робототехнике для детей
  • © mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на этот отборочный этап зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни.

«Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», — отметила она.

Среди участников — дети и подростки от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры инновационного творчества и детские технопарки.

Ранее газета «Известия» сообщала о подведении итогов первой перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить