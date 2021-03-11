В Москве пройдут соревнования по робототехнике для детей
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Об этом сообщает «Москва 24».
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, на этот отборочный этап зарегистрировались 45 коллективов. Тема предстоящего турнира — спорт и здоровый образ жизни.
«Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», — отметила она.
Среди участников — дети и подростки от шести до 16 лет, представляющие школы, центры дополнительного образования, центры инновационного творчества и детские технопарки.
Ранее газета «Известия» сообщала о подведении итогов первой перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».