В Коврове в здании возле оборонного завода имени В.А. Дегтярёва произошёл пожар

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В Коврове (Владимирская область) загорелось здание возле оборонного завода имени В.А. Дегтярёва.
В Коврове в здании возле оборонного завода имени В.А. Дегтярёва произошёл пожар
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-служба МЧС России по региону.

Площадь пожара составила около 300 кв. м. Как пишет РИА Новости, позже площадь возгорания увеличилась до 800 кв. м.

Отмечается, что людей в здании не было.

В настоящее время ликвидировано открытое горение.

По предварительным данным, возгорание произошло не верхних этажах строения. Что стало причиной пожара, не уточняется.

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