В Коврове в здании возле оборонного завода имени В.А. Дегтярёва произошёл пожар
- © РИА Новости / Николай Хижняк
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-служба МЧС России по региону.
Площадь пожара составила около 300 кв. м. Как пишет РИА Новости, позже площадь возгорания увеличилась до 800 кв. м.
Отмечается, что людей в здании не было.
В настоящее время ликвидировано открытое горение.
По предварительным данным, возгорание произошло не верхних этажах строения. Что стало причиной пожара, не уточняется.