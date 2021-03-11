В Роскачестве рассказали о самых эффективных защитных масках

Роскачество определило самые эффективные защитные маски в ходе совместного исследования с Федеральным медико-биологическим агентством.

Как пишут «Известия», специалисты определяли степень фильтрации масок не только от бактерий, но и от вирусов, изучали степень токсичности самих масок.

Выяснилось, что не пропускают бактерии многоразовые нетканевые маски таких марок, как «Инвита», ООО «Фастфэшн», «МД СТМ», и медицинская одноразовая (трёхслойная) маска фирмы CSVT.

Остальные маски пропускают один или несколько типов микроорганизмов.

В то же время ни одна маска не смогла гарантировать 100%-ной защиты от вирусов.

Как уточняется, в ходе исследования лучший результат показали нетканевая многоразовая маска компании «МД СТМ», которая пропускает до 56,2% вирусов, и Petty Star Mask (66,46%), на третьем месте — медицинская одноразовая (трёхслойная) маска CSVT с пропускной способностью 69,38%.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил эффективность респираторов и обычных масок.