В Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на заседании президиума Госсовета республики сообщил, что не менее десяти начинающих фермерских хозяйств региона в 2021 году получат гранты в рамках реализации нацпроекта «Агростартап».

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«Бюджетом 2021 года на реализацию мероприятий данной программы запланировано 38 млн рублей. Грантовую поддержку предполагается предоставить не менее чем десяти начинающим фермерам. Субсидии на возмещение понесённых затрат — не менее чем двум кооперативам», — уточнил Рюмшин.

По его словам, на поддержку малых форм хозяйствования выделено 50,8 млн рублей. Грантовую поддержку предполагается предоставить не менее чем трём семейным фермам на сумму 30 млн рублей и двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы на сумму 20,8 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о грантовом конкурсе поддержки начинающих фермеров «Агростартап» в Ленинградской области.