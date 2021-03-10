ООН: в России снижается уровень потребления табака и алкоголя

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Руководитель рабочей группы Организации Объединённых Наций (ООН) по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала заявил, что в России снижается уровень потребления табака и алкоголя.
ООН: в России снижается уровень потребления табака и алкоголя
  • РИА Новости

«Россия — это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. Например, в России снижается уровень использования табака и алкоголя. Мы можем сравнить нынешний уровень зависимости среди молодёжи от табака и алкоголя с уровнем сразу после распада Советского Союза», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Россия также использует свой внутренний опыт, чтобы помочь другим странам через ООН и Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев призвал ООН не допустить легализации наркотиков.

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