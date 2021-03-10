В Уфе сообщили о возможных сценариях развития ситуации с весенними паводками
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Об этом сообщает mkset.ru.
Если уровень рек поднимется не выше 660 см, вода не дойдёт до домов. Если же вода поднимется на 700—800 см, может затопить 1699 домов в нескольких районах города — это преимущественно Ленинский, Кировский и Демский районы.
Если же уровень талых вод достигнет максимального уровня, в зоне подтопления окажутся более 2,1 тыс. домов, сказал Ахметов.
Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил всем главам городов региона провести полную подготовку к предстоящим паводкам.