В Уфе сообщили о возможных сценариях развития ситуации с весенними паводками

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Начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов рассказал, что более 2 тыс. домов могут быть затоплены при весеннем половодье в этом году.
В Уфе сообщили о возможных сценариях развития ситуации с весенними паводками
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает mkset.ru.

Если уровень рек поднимется не выше 660 см, вода не дойдёт до домов. Если же вода поднимется на 700—800 см, может затопить 1699 домов в нескольких районах города — это преимущественно Ленинский, Кировский и Демский районы.

Если же уровень талых вод достигнет максимального уровня, в зоне подтопления окажутся более 2,1 тыс. домов, сказал Ахметов.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил всем главам городов региона провести полную подготовку к предстоящим паводкам.

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