В Уфе сообщили о возможных сценариях развития ситуации с весенними паводками

Начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов рассказал, что более 2 тыс. домов могут быть затоплены при весеннем половодье в этом году.

Об этом сообщает mkset.ru.

Если уровень рек поднимется не выше 660 см, вода не дойдёт до домов. Если же вода поднимется на 700—800 см, может затопить 1699 домов в нескольких районах города — это преимущественно Ленинский, Кировский и Демский районы.

Если же уровень талых вод достигнет максимального уровня, в зоне подтопления окажутся более 2,1 тыс. домов, сказал Ахметов.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил всем главам городов региона провести полную подготовку к предстоящим паводкам.