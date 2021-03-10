Разгромивший лифт битой мужчина задержан в Красноярске

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Полиция задержала жителя Красноярска, который устроил погром в лифте с помощью биты. После этого он стал виновником дорожно-транспортного происшествия во дворе дома.
Разгромивший лифт битой мужчина задержан в Красноярске
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В полиции выяснилось, что в крови мужчины содержится 1,56 промилле алкоголя.

Участковые проводят проверки по факту повреждения лифта.

За ДТП правонарушителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщало, что в России разработали датчик для выявления опасных состояний водителя.

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