В Минцифры высказались о проблемах с доступом к ряду государственных сайтов
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Как отметили в министерстве, проблемы связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелекома».
«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее пользователи сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения российского провайдера платёжных сервисов QIWI.