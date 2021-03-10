В Минцифры высказались о проблемах с доступом к ряду государственных сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прокомментировало информацию о проблемах с доступом к ряду государственных сайтов.

Как отметили в министерстве, проблемы связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети «Ростелекома».

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Компания принимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее пользователи сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения российского провайдера платёжных сервисов QIWI.