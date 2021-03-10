В Московской области тестируют новые комплексы фотовидеофиксации на дорогах

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На дорогах Московской области начали тестировать камеры, фиксирующие езду с не пристёгнутым ремнём безопасности и разговор по телефону за рулём.
В Московской области тестируют новые комплексы фотовидеофиксации на дорогах
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом «Российской газете» рассказал операционный директор «МВС Груп» (компании, обслуживающкй комплексы фиксации по концессионному соглашению с подмосковным правительством) Михаил Родионов.

«Чисто технически внедрение систем автоматической фиксации езды с не пристёгнутым ремнём возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации. Рано или поздно они появятся во всех регионах. Поэтому властям, которые занимаются развитием транспортной инфраструктуры, нужно изначально принимать во внимание технологические требования для этого», — сказал Родионов.

Тестирование стартовало в начале этого года. Штрафы водителям не назначаются.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу системы Face Pay, которую могут внедрить в метро.

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