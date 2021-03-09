Журналист найден мёртвым в общежитии в Свердловской области

Короткая ссылка
Журналист URA.RU Олег Манваров обнаружен мёртвым в своей комнате в общежитии города Берёзовского в Свердловской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Журналист найден мёртвым в общежитии в Свердловской области
  • РИА Новости

«Вечером 9 марта 2021 года в своём жилище в доме по улице Мира в городе Берёзовском найден мёртвым журналист Олег Манваров», — цитирует старшего помощника руководителя областного управления ведомства Александра Шульгу РИА Новости.

По факту смерти организована доследственная проверка.

По предварительным данным, «явных признаков криминальной смерти нет».

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что с 26 февраля журналист не выходил на работу и перестал отвечать на звонки.

«При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде», — уточнил он.

Коллектив URA.RU выразил соболезнования родным и близким Манварова.

В январе сообщалось о смерти телевизионного журналиста Игоря Выхухолева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить