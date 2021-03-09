Журналист найден мёртвым в общежитии в Свердловской области

Журналист URA.RU Олег Манваров обнаружен мёртвым в своей комнате в общежитии города Берёзовского в Свердловской области, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Вечером 9 марта 2021 года в своём жилище в доме по улице Мира в городе Берёзовском найден мёртвым журналист Олег Манваров», — цитирует старшего помощника руководителя областного управления ведомства Александра Шульгу РИА Новости.

По факту смерти организована доследственная проверка.

По предварительным данным, «явных признаков криминальной смерти нет».

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что с 26 февраля журналист не выходил на работу и перестал отвечать на звонки.

«При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде», — уточнил он.

Коллектив URA.RU выразил соболезнования родным и близким Манварова.

В январе сообщалось о смерти телевизионного журналиста Игоря Выхухолева.