Журналист найден мёртвым в общежитии в Свердловской области
- РИА Новости
«Вечером 9 марта 2021 года в своём жилище в доме по улице Мира в городе Берёзовском найден мёртвым журналист Олег Манваров», — цитирует старшего помощника руководителя областного управления ведомства Александра Шульгу РИА Новости.
По факту смерти организована доследственная проверка.
По предварительным данным, «явных признаков криминальной смерти нет».
Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что с 26 февраля журналист не выходил на работу и перестал отвечать на звонки.
«При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде», — уточнил он.
Коллектив URA.RU выразил соболезнования родным и близким Манварова.
В январе сообщалось о смерти телевизионного журналиста Игоря Выхухолева.