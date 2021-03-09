Эксперты рассказали о самых популярных в России кроссоверах за последние 10 лет
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Второе место занимает внедорожник LADA 4×4 (продано 395,7 тыс. машин).
На третьей строчке — внедорожник Chevrolet Niva (374 тыс.).
В топ-10 также попали Toyota RAV4, Hyundai Creta, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.