Эксперты рассказали о самых популярных в России кроссоверах за последние 10 лет

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Самым продаваемым кроссовером в России за последние десять лет признан Renault Duster. Реализовано 451,1 тыс. таких автомобилей за период с 2011 по 2020 год.
Эксперты рассказали о самых популярных в России кроссоверах за последние 10 лет
  • © пресс-служба АО "АВТОВАЗ"

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает внедорожник LADA 4×4 (продано 395,7 тыс. машин).

На третьей строчке — внедорожник Chevrolet Niva (374 тыс.).

В топ-10 также попали Toyota RAV4, Hyundai Creta, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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