Эксперты рассказали о самых популярных в России кроссоверах за последние 10 лет

Самым продаваемым кроссовером в России за последние десять лет признан Renault Duster. Реализовано 451,1 тыс. таких автомобилей за период с 2011 по 2020 год.

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