На Кубани реконструируют 27 воинских захоронений в 2021 году

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В Краснодарском крае реконструируют 27 воинских захоронений в 2021 году.
На Кубани реконструируют 27 воинских захоронений в 2021 году
  • © пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как заявил вице-губернатор Александр Трембицкий, в порядок приведут памятники в Новороссийске, Темрюке, Апшеронском, Белореченском, Динском, Крымском, Мостовском и других районах. На мемориальные сооружения нанесут около трёх тысяч имён погибших при защите Отечества.

Работы по восстановлению планируют завершить к 9 Мая.

В декабре kp.ru сообщал, что в Ленобласти рассказали о работе по перезахоронению останков погибших участников войны.

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