На Кубани реконструируют 27 воинских захоронений в 2021 году

В Краснодарском крае реконструируют 27 воинских захоронений в 2021 году.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как заявил вице-губернатор Александр Трембицкий, в порядок приведут памятники в Новороссийске, Темрюке, Апшеронском, Белореченском, Динском, Крымском, Мостовском и других районах. На мемориальные сооружения нанесут около трёх тысяч имён погибших при защите Отечества.

Работы по восстановлению планируют завершить к 9 Мая.

В декабре kp.ru сообщал, что в Ленобласти рассказали о работе по перезахоронению останков погибших участников войны.