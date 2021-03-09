В полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» вышли 177 жителей Пермского края

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В полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» вышли 177 жителей Пермского края.
В полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» вышли 177 жителей Пермского края
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт губернатора и правительства региона.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование» и реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Всего в региональные полуфиналы прошли 1,7 тыс. конкурсантов. Больше всего участников, прошедших во второй этап, представляют Пермский край.

Полуфинал в Перми пройдёт с 11 по 13 мая. Участникам предстоит продемонстрировать своё мастерство специалистам в сфере туризма, сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджерам и авторам проектов других креативных профессий.

Победители конкурса смогут попасть на обучение в мастерскую управления «Сенеж». Также среди финалистов распределят гранты на реализацию проектов.

Ранее Nation News сообщало, что конкурс направлен на раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций и повышение стандарта сервиса в индустрии гостеприимства.

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