Автоэксперт прокомментировал рейтинг городов России с самыми вежливыми водителями

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал рейтинг городов с самыми вежливыми водителями.

«Всё очень субъективно, конечно. Все эти оценки, я не могу с этим согласиться. Я живу и в Москве, и в Перми, и в других регионах бываю», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, вежливость на дорогах не должна ограничиваться лишь соблюдением правил. По словам Похмелкина, можно соблюдать правила, но вести себя при этом очень агрессивно.

Со своей стороны, независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что не существует понятия автомобильной, водительской вежливости.

«Если человек вежливый и культурный, то он вежливый и культурный везде. Дорога — лишь одна из сред обитания человека», — пояснил он.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД выше всего оценивают в Красноярске и Москве.