Автоэксперт рассказал о перспективах электромобилей

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Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков рассказал о перспективах электромобилей.
Автоэксперт рассказал о перспективах электромобилей
  • РИА Новости

«Понятно, что дело будет за электромобилями, что их будут массово внедрять по разным причинам, но говорить о том, что в 2025 году электромобили будут стоить дешевле обычных, я бы не стал, хотя бы потому, что пока не будет такого большого объёма производства», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в России совершенно другая история. В частности, пояснил он, страна в большинстве своём холодная, а запас электричества — это не только пробег, но и время, особенно когда нужно ехать на дальние расстояния или когда машина застревает в снежном заносе.

«Янтарный край» ранее сообщал, что средняя цена электромобилей в Калининградской области в 2020 году составила 900 тыс. рублей.

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