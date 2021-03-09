Совет ветеранских организаций создан в Хабаровском крае

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Первое заседание координационного совета ветеранских организаций Хабаровского края провёл врио губернатора Михаил Дегтярёв.
Совет ветеранских организаций создан в Хабаровском крае
  • © правительство Хабаровского края

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Новый орган создан недавно по инициативе председателя общественной организации ветеранов пограничной службы Виталия Хромова.

Михаил Дегтярёв поблагодарил общественников за их активную гражданскую позицию и выразил надежду на плодотворную совместную работу. Он отметил, что в первую очередь ветераны-общественники могут активнее включаться в патриотическое воспитание детей и молодёжи.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье открылся центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

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