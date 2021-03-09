Совет ветеранских организаций создан в Хабаровском крае

Первое заседание координационного совета ветеранских организаций Хабаровского края провёл врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Новый орган создан недавно по инициативе председателя общественной организации ветеранов пограничной службы Виталия Хромова.

Михаил Дегтярёв поблагодарил общественников за их активную гражданскую позицию и выразил надежду на плодотворную совместную работу. Он отметил, что в первую очередь ветераны-общественники могут активнее включаться в патриотическое воспитание детей и молодёжи.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье открылся центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».