Совет ветеранских организаций создан в Хабаровском крае
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Новый орган создан недавно по инициативе председателя общественной организации ветеранов пограничной службы Виталия Хромова.
Михаил Дегтярёв поблагодарил общественников за их активную гражданскую позицию и выразил надежду на плодотворную совместную работу. Он отметил, что в первую очередь ветераны-общественники могут активнее включаться в патриотическое воспитание детей и молодёжи.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье открылся центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».