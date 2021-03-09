В Башкирии суд вынес приговор по делу о покушении на убийство

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В СУ СКР по Башкирии сообщили, что в Белорецке суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Уфы. Его признали виновным в покушении на убийство инвалида и его бабушки.
В Башкирии суд вынес приговор по делу о покушении на убийство
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

В январе 2020 года подсудимый одолжил у своего знакомого инвалида по зрению банковскую карту, чтобы якобы перевести на неё деньги, однако вместо этого похитил с карты более 190 тыс. рублей. Когда потерпевший узнал о хищении, мужчина решил его убить.

Обвиняемый избил деревянной палкой потерпевшего и его бабушку, после чего устроил поджог и скрылся с места преступления. Инвалиду удалось выбраться из горящего дома.

Подсудимый был задержан в Стерлитамаке. Он частично признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, с него взыскали 550 тыс. рублей за причинённый ущерб.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана.

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