Суд перенёс заседание по иску к URA.RU
Верховный суд Чеченской Республики перенёс рассмотрение апелляции по иску к агентству URA.RU. Заседание состоится 25 марта.
- РИА Новости
Такое решение принято из-за неявки истца — бывшего чеченского прокурора Мурата Залзаева.
Как заявила судья Роза Дакаева, для рассмотрения потребуется около получаса, чтобы выслушать доводы обеих сторон и принять решение.
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