Суд перенёс заседание по иску к URA.RU

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Верховный суд Чеченской Республики перенёс рассмотрение апелляции по иску к агентству URA.RU. Заседание состоится 25 марта.
Суд перенёс заседание по иску к URA.RU
  • РИА Новости

Такое решение принято из-за неявки истца — бывшего чеченского прокурора Мурата Залзаева.

Как заявила судья Роза Дакаева, для рассмотрения потребуется около получаса, чтобы выслушать доводы обеих сторон и принять решение.

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