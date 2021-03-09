Суд перенёс заседание по иску к URA.RU

Верховный суд Чеченской Республики перенёс рассмотрение апелляции по иску к агентству URA.RU. Заседание состоится 25 марта.

Такое решение принято из-за неявки истца — бывшего чеченского прокурора Мурата Залзаева.

Как заявила судья Роза Дакаева, для рассмотрения потребуется около получаса, чтобы выслушать доводы обеих сторон и принять решение.