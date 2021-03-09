В Кемерове проводят проверку по факту гибели подростка после катания на санках
- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru.
Инцидент произошёл 7 марта на снежной горке в Заводском районе Кемерова. Около 16:00 по местному времени мальчик, скатившись с горки на санках-ледянках, провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом.
О случившейся трагедии очевидцы тут же сообщили в МЧС, однако спасатели не успели спасти ребёнка.
«Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшего. Следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего», — указали в ведомстве.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщали «Известия», в Новосибирске после гибели ребёнка на горке возбуждено уголовное дело.