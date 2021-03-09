В Подмосковье открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

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Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Одинцове принял первые смены учеников. С учащимися встретились губернатор Московской области Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.
В Подмосковье открылся центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
  • РИА Новости

«Проект реализован для мальчишек и девчонок, которые хотят быть успешными, сильными. Они интересуются и историческими, и культурными достижениями страны», — передаёт слова Андрея Воробьёва телеканал «360».

В «Авангарде» для обучения создали все условия, включая тренажёры для вождения тяжёлой техники, симуляторы прыжка с парашютом, спортивный комплекс, скалодром, интерактивный тир и многое другое.

Планируется принять для учёбы 15—20 тыс. детей от 15 до 17 лет из столицы и Подмосковья. В перспективе военно-патриотические лагеря по типу «Авангарда» появятся и в других регионах.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи.

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