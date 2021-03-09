В Подмосковье с ряда должников не будут взыскивать пени за долги по вывозу мусора

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Более 250 тыс. жителей Московской области, задолжавшим за вывоз мусора, спишут штрафы за долги.
В Подмосковье с ряда должников не будут взыскивать пени за долги по вывозу мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как сообщили в УК «Региональный оператор», списание затронет пени, начисленные с начала прошлого года по март 2021 года.

Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский региональные операторы простят людям все штрафы за это время, если они погасят основной долг до конца марта. Общая сумма задолженности владельцев домов за вывоз отходов в этих городских округах превышает 1 млрд рублей.

«Давая возможность списать накопленные штрафы, региональные операторы идут навстречу тем жителям, чей доход снизился за время пандемии. Такая мера социальной поддержки снизит финансовую нагрузку на собственников частных домов», — говорится в сообщении «Регионального оператора».

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии ликвидировали 145 несанкционированных свалок за время двухлетней работы нацпроекта «Экология».

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