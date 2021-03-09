В Подмосковье с ряда должников не будут взыскивать пени за долги по вывозу мусора

Более 250 тыс. жителей Московской области, задолжавшим за вывоз мусора, спишут штрафы за долги.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как сообщили в УК «Региональный оператор», списание затронет пени, начисленные с начала прошлого года по март 2021 года.

Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский региональные операторы простят людям все штрафы за это время, если они погасят основной долг до конца марта. Общая сумма задолженности владельцев домов за вывоз отходов в этих городских округах превышает 1 млрд рублей.

«Давая возможность списать накопленные штрафы, региональные операторы идут навстречу тем жителям, чей доход снизился за время пандемии. Такая мера социальной поддержки снизит финансовую нагрузку на собственников частных домов», — говорится в сообщении «Регионального оператора».

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии ликвидировали 145 несанкционированных свалок за время двухлетней работы нацпроекта «Экология».