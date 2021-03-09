Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в четырёх регионах

Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в четырех регионах России.

«На 9 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению был превышен в четырех субъектах», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди детей в возрасте до шести лет превышение недельных порогов не зарегистрировано, в возрастной группе 7-14 лет — зарегистрировано в одном субъекте России. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 16 субъектах страны.

Ранее сообщалось, что в России провели более 113 млн тестов на коронавирус.