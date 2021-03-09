Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в четырёх регионах

Короткая ссылка
Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в четырех регионах России.
Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в четырёх регионах
  • globallookpress.com

«На 9 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению был превышен в четырех субъектах», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди детей в возрасте до шести лет превышение недельных порогов не зарегистрировано, в возрастной группе 7-14 лет — зарегистрировано в одном субъекте России. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 16 субъектах страны.

Ранее сообщалось, что в России провели более 113 млн тестов на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить