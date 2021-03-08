Ракова прокомментировала возможность принудительной вакцинации в России
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
По словам Раковой, она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была», при этом речь идёт не обо всех вакцинах.
«Есть вакцины, вакцинация которыми принципиальна. Я не скажу, что я бы сделала её обязательной от COVID-19. Но есть определённые заболевания, особенно у детей, которые действительно несут колоссальные риски», — сказала она.
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